Centri estivi fino a luglio. Via alle iscrizioni: ci sono 70 posti

Il Comune di Porto Recanati propone un’estate piena di giochi, sport e divertimento per i bambini dai 4 ai 14 anni, con il centro estivo "Viaggio intorno al mondo". Le attività si svolgeranno dal primo al 31 luglio tra il plesso Medi, il palazzetto dello sport, il mare e la piscina. "Saranno previsti giochi e attività sportive, giornate al mare e in piscina, laboratori, uscite e attività pomeridiane" si legge in un avviso del Comune. Ci sono 70 posti, con priorità ai residenti. Le iscrizioni scadono il 13 giugno. Con la mensa, la quota è di 285 euro, 220 dal secondo figlio in poi. Senza mensa 220 euro, 165 euro dal secondo figlio in poi. Per informazioni e iscrizioni: 0717599734 o 071 7599768, oppure protocollo@comune.porto-recanati.mc.it.