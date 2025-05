Centri estivi, giochi e sport al mare

Tutto pronto per il centro estivo "Sport, Gioco, Avventura 2025", rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che si svolgerà tra giugno e luglio a Potenza Picena. Lo ha organizzato dal comitato Uisp di Macerata, con il patrocinio del Comune.

"Le attività saranno previste dal 16 giugno al 25 luglio, dal lunedì al venerdì – si legge in un avviso pubblico –. Al mattino i bambini e i ragazzi potranno venire con il pullman, a bordo del quale sarà sempre presente un nostro operatore, o direttamente in spiaggia accompagnati dai genitori, allo chalet Tarifa Beach di Porto Potenza. Poi sarà utilizzata la spiaggia libera adiacente, dove verranno posizionati gli ombrelloni e allestiti spazi per le attività sportive. Quindi verranno divisi in piccoli gruppi e saranno seguiti da istruttori e animatori qualificati che li impegneranno in attività sportive, ludiche e di animazione. Ogni giorno il ritrovo sarà alle 8 e la fine delle attività alle 12.30". Quanto alle quote di partecipazione, il costo "per due settimane 110 euro, per quattro settimane 180 euro e per sei settimane 230 euro". L’iscrizione dovrà essere presentata entro il 7 giugno. Le famiglie interessate potranno partecipare a un incontro illustrativo che è stato programmato l’11 giugno, alle 19, nei locali della Delegazione comunale.

In quell’occasione sarà possibile effettuare il pagamento relativo all’iscrizione del centro estivo, altrimenti sarà necessario procedere tramite bonifico bancario, sul conto intestato a Uisp Macerata, usando l’Iban IT65V0306909606100000014651.