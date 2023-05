Centri estivi, ok alla graduatoria

Via libera alla graduatoria definitiva dei progetti ammessi alla coprogettazione con il Comune di Corridonia per la realizzazione di attività estive per minori in età compresa tra i 3 e i 14 anni, denominata "Centri estivi 2023, scegli la tua estate". Per l’appunto sono stati concessi a titolo gratuito degli spazi di proprietà comunale che saranno così suddivisi: nelle scuole, primaria "Martiri della Libertà" e infanzia di Campogiano l’organizzazione è stata affidata al nido "Piccole Orme" (info e iscrizioni al 351.9608963), mentre l’asilo "Bimboland" di Gessica Gennarini (392.9988194) sarà presente sia alla scuola dell’infanzia "Crocefisso" che nell’area verde di Villa Fermani. Definito il quadro anche nelle frazioni: alla primaria di San Claudio le attività saranno coordinate dall’a.s.d. San Claudio calcio (328.2440417), così anche a Colbuccaro dove i centri si svolgeranno nell’edificio scolastico di Passo del Bidollo sotto la direzione dall’a.s.d "Le Muse" (338.884486). Partite, inoltre, le iscrizioni per il centro estivo marino allestito dall’ente con la Uisp di Macerata che si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dove i partecipanti verranno accompagnati al mattino in pullman allo stabilimento "G7" di Civitanova. Ulteriori dettagli saranno illustrati nell’incontro dedicato alle famiglie, in programma sabato, alle 10, al Cag "Pippo per gli amici".