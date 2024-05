"Centri estivi, pochi benefici per le famiglie con figli disabili"

"Centri estivi per i bambini con disabilità, l’incremento di budget non si traduce in benefici per le famiglie". È quanto sostiene "Dipende da noi", dopo che erano state rese note una serie di attività.

"Le recenti delibere di giunta sull’assistenza domiciliare e i centri estivi per i bambini con disabilità sono state attese con grande speranza da molte famiglie – scrive Dipende da noi –. Annunciate con enfasi, sono state pubblicate con 20 giorni di anticipo rispetto agli anni precedenti. Ma se confrontate con le delibere degli anni passati emerge una realtà meno positiva. Sebbene vi sia stato un incremento del budget di 25mila euro, questo non sembra tradursi in benefici diretti per le famiglie. La delibera sui centri estivi gestita dal Faro e da I cavalli delle Fonti prevede un aumento delle ore di assistenza educativa da 45 a 60. Questo incremento copre solo un’ora e mezza al giorno durante il periodo del centro estivo, dal 10 giugno al 3 agosto, lasciando il resto delle ore a carico delle famiglie: un costo significativo. La seconda delibera riguarda le ore di assistenza domiciliare educativa che possono essere utilizzate anche per i centri estivi non convenzionati. Queste ore sono state ridotte da 90 nel 2022, a 80 nel 2023, fino a 70 quest’anno: una diminuzione costante e ingiustificata. Anche i centri estivi devono avere l’assistenza necessaria. Pur riconoscendo le difficoltà di un Comune, la decisione su dove investire è sempre una scelta politica".