Centri estivi: via alle domande Il Comune di Tolentino organizza nuovamente i centri estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni a luglio, confermando la soddisfazione dell'anno precedente. Il centro estivo 'Sport Gioco Avventura' si terrà dal 1 al 26 luglio, con iscrizioni entro l'8 giugno. Per informazioni contattare Uisp Comitato Macerata Aps.