’Centro abitato’. I confini si allargano verso Costamartina

Cambiano i confini del ‘Centro abitato’ di Civitanova e si allargano verso Costamartina. La giunta ha ridefinito il perimetro fermo a indicazioni del 1994 che comprendeva il porto, inteso come centro e zona sud, i quartieri di Fontespina, Santa Maria Apparente, San Marone, la zona commerciale e le aree industriali A e B, e Civitanova Alta. A questa geografia verranno aggiunte la parte terminale di via Giovanni XXIII e quella di via Manzoni verso via Costamartina. Dal 1994 in quell’area il tessuto edilizio ha subito modifiche, sono sorte nuove edificazioni e sono depositate nei cassetti del Comune varianti urbanistiche per la realizzazione di un centro commerciale. Il nuovo perimetro del ‘Centro abitato’ si colloca tra via Costamartina a ovest, via Manzoni a sud e la prosecuzione di via Papa Giovanni XXIII a nord.