Centro antiviolenza. Oltre 200 donne hanno chiesto aiuto: tra loro anche 18enni

Revenge porn e sexting, molestie alle studentesse, violenze sul lavoro, violenze domestiche durate per una vita intera ai danni di donne che si decidono a parlarne solo da anziane, maltrattamenti e pestaggi, stupri da parte di amici, compagni o ex: questi, e molti altri, i casi che passano per i centri antiviolenza del Maceratese. E i numeri sono allarmanti, in linea con lo scorso anno. Tra venerdì e sabato, Concetta Marruocco, infermiera all’ospedale di Matelica, è stata assassinata a coltellate a Cerreto d’Esi dal marito Franco Panariello dal quale si stava separando: il fatto che avesse denunciato l’uomo per maltrattamenti, il braccialetto elettronico che non ha funzionato, la distanza misera – 200 metri appena – che avrebbe fatto scattare l’allarme se quel braccialetto avesse invece funzionato, l’orrore che ha dovuto vivere la figlia, ancora minorenne, tutto questo non solo scatena sentimenti di rabbia, ma pone interrogativi importanti, le misure di protezione che a quanto pare non funzionano vanno cambiate? E quanto c’è da investire sulla prevenzione? Ogni giorno, sono all’opera i centri antiviolenza (Cav): in prima linea le operatrici de Il Faro, con la coordinatrice Elisa Giusti. La titolarità del Cav è dell’Ats 15 che ha come capofila il Comune di Macerata.

I dati della provincia parlano chiaro e dipingono un quadro difficile, l’età di chi chiede aiuto da un lato si abbassa e dall’altro si alza sempre più: ci sono ragazze di 18 anni ma pure anziane di 70, anche 80 anni. Solo quest’anno, da gennaio (dati aggiornati al 30 settembre), le donne che hanno contattato il Cav sono 205, di cui 133 a Macerata, 54 Civitanova, 10 Porto Recanati, 5 Castelraimondo e 3 Tolentino. L’anno scorso su 12 mesi i contatti erano stati 248. Le donne prese in carico nel 2023 sono finora 174 (109 Macerata, 50 Civitanova, 8 Porto Recanati, 4 Castelraimondo, 3 Tolentino). Le italiane che fanno accesso al Cav sono il 75,9 per cento, il resto di altre nazionalità, per lo più marocchine e tunisine. Il 10,2% ha dai 18 ai 30 anni, il 32,6% dai 31 ai 40 anni, il 25% dai 41 ai 50, il 21,5% dai 51 ai 60, l’8,8% dai 61 ai 70 e l’1,9% più di 71 anni. Per quasi l’80% sono mamme e solo dai dati a conoscenza del Cav Sos Donna quest’anno 159 minori sono stati vittime di violenza assistita diretta o indiretta. Per il 51,3% sono occupate stabilmente, 24,7% disoccupate, 6,5% pensionate e 5,4% studentesse. Perché non denunciano? Il 23% per paura, 17,8 per non compromettere la famiglia, 13,3 ha già denunciato e non è successo niente, 2,9 è tornata dal maltrattante, 2 non ha un posto sicuro dove andare. La violenza psicologica è la più frequente.

Giusti, come funziona da voi?

"Il servizio è gratuito e garantisce il completo anonimato. Si fa un primo colloquio, poi se la donna sceglie di andare avanti si va alla presa in carico, dove poi si procede a seconda delle situazioni col supporto legale e psicologico, in alcuni casi la si accompagna a fare la denuncia. C’è anche chi però dopo il primo incontro non torna, ma magari si ripresenta dopo un anno. Comunque si procede formalmente solo con consenso della donna, alla base c’è un rapporto di fiducia. I colloqui si possono svolgere anche online, per chi ha difficoltà a spostarsi. Offriamo anche orientamento al lavoro, gruppi di auto mutuo aiuto ed è attivo il corso di italiano online per straniere. Ci piacerebbe offrire un servizio più capillare aprendo altri sportelli, specie nell’entroterra".

Che strutture ci sono?

"In regione la casa emergenza, 24 ore su 24, poi ogni provincia (a parte Ascoli) ha una casa rifugio (nel Maceratese conta 8 posti, di solito tre mamme con minori), poi la casa di semi-autonomia (da noi per 6 persone)".

I posti bastano?

"No, sono insufficienti rispetto alle esigenze. Ma comunque la soluzione non può essere rinchiudersi in una casa rifugio, per un tribunale certo è più semplice ma la donna, che spesso poi ha figli al seguito, dopo un po’ si sente in un carcere. Le misure di sicurezza dovrebbero funzionare piuttosto, in modo che non sia la donna a doversi nascondere".

Le misure vanno inasprite?

"Prendiamo il caso di Concetta: a parte che il braccialetto non ha funzionato, nessuna misura avrebbe potuto evitare quanto è successo. L’unica cosa sicura è il carcere, ma il nostro sistema è garantista. Vero è che leggiamo sempre di femminicidi, ma è anche vero che non sapremo mai quante donne sono state salvate. Basta, però, parlare di raptus: chiariamo una volta per tutte che se un uomo agisce violenza non è uno psichiatrico, un malato di mente, ma agisce con consapevolezza. Il marito di Concetta ha deciso di ucciderla, è andato lì e ha attuato il suo proposito".

Allora cosa si può fare?

"Solo la prevenzione funziona, ne facciamo molta nelle scuole, medie e superiori, è da piccoli che si impara a distinguere tra relazione sana e violenta. Le ragazzine ci chiedono aiuto, con un bigliettino dato a mano o sui social".

Cosa succede nel mondo dei ragazzi?

"Uno dei ragionamenti sbagliati, ma frequente, è ‘il mio fidanzatino è geloso quindi è innamorato di me’. No. Cerchiamo di far capire che 2.000 messaggini a giorno, il controllo, la possessività sono di un rapporto tossico. Alcune vengono insultate per come si vestono, magari se l’abito è corto, vengono anche schiaffeggiate, ‘così capisci che non devi fare più la stupida’. Purtroppo le più giovani scambiano spesso possesso e gelosia per amore. I ragazzi oggi più che mai hanno bisogno di confrontarsi con un adulto educante. Viviamo in una società profondamente violenta nel linguaggio e nei comportamenti, maschilista, sessista, patriarcale. Tutto è aspetto, apparire: se sei brutto o povero non vali niente. Qualche ragazzino ci parla della discoteca: si strusciano sulle ragazze per creare un contatto, noi diciamo loro di parlarci invece, è un approccio che funziona, non di toccarle. Ma c’è anche il sexting (invio messaggi sessualmente espliciti), oltre al revenge porn".

Altre situazioni?

"Abbiamo diverse studentesse universitarie che segnalano molestie, in giro da parte di sconosciuti. Ci sono casi di madri che subiscono violenza dai figli tossicodipendenti o alcolisti, donne picchiate durante le gravidanza, maltrattate al lavoro, violenze domestiche taciute per tutta la vita e tirate fuori solo ora, da anziane. A Civitanova ci è capitato di seguire tre donne nell’arco di due anni, l’uomo però era sempre lo stesso. C’è poi il discorso della intergenerazionalità della violenza, da padre a figlio, violenti non si nasce, ci si diventa col vissuto, i comportamenti, il contesto, la violenza viene trasmessa, a meno che non si interrompe il processo. Purtroppo, la maggior parte delle donne non denuncia. Ascoltate ‘La cattiva educazione’ di Capossela e Vicario".

Come rivolgersi a voi?

"Basta chiamare lo 0733-256487 o il numero verde gratuito 1522 attivo 24 ore su 24, o scriverci sui social, Facebook (centro antiviolenza Sos Donna) o Instagram (sportello antiviolenza). Attivo anche il blog, ‘La bestia rosa’ (grazie al contributo della Chiesa Valdese) dove chi vuole in anonimato può scrivere la sua storia. Partito anche il corso per la formazione di volontarie, stanno partecipando più di 30 donne".