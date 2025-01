Centro commerciale a Piediripa: "Chi vuole investire va sostenuto"

Orizzonti liberali dice sì al centro commerciale Simonetti: "Un imprenditore che voglia investire decine di milioni di euro nella nostra città dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto". L’associazione, che si avvia a diventare un partito, "apprezza la presa di posizione di Forza Italia e Udc, i quali si differenziano con coraggio da una visione declinante della città come quella rappresentata da Lega, Fratelli d’Italia e dall’opposizione".

Tra gli argomenti con cui Orizzonti liberali apre al progetto, si legge che "l’intervento di riqualificazione viaria associato al nuovo polo commerciale risulta essere un’occasione tanto importante quanto necessaria. Ancora più importante, il progetto completerà il quartiere grazie a spazi polifunzionali e all’area verde di fronte al nuovo centro commerciale", e che "lavorare sul lato dell’offerta, aumentando quindi la concorrenza, non può che produrre beneficio al potere d’acquisto dei consumatori, che decidono ogni giorno chi premiare per il lavoro svolto".

L’esempio portato è quello della zona Navigli a Milano, dove "molti ristoranti sono nati nella stessa zona senza alcun pregiudizio verso la concorrenza. La concentrazione di esercizi non ha ridotto le entrate dei commercianti presenti, come molti penserebbero, ma ha invece accresciuto l’afflusso di clienti, i quali sono stati spinti dalla maggior offerta e dalla convinzione di trovare sicuramente in quella zona il bene o il servizio desiderati.

Sul caso maceratese, la presenza di altri poli commerciali nella zona non crea disvalore. I clienti verrebbero attirati dalla maggior offerta presente nella zona Piediripa-Corridonia perché sicuri di trovare quanto desiderato. Per il commercio in città, invece, il progetto diventa una sfida di sicuro interesse. Per questi motivi, un maggior afflusso di clienti visitatori da fuori città rappresenterebbe un’opportunità unica per i commercianti stessi del centro o della periferia di Macerata. Attirare nuove presenze sarà la sfida del commercio cittadino perché esso dovrà evolversi verso un’offerta ancor più accattivante di quella dei centri commerciali, così da creare un surplus a beneficio di tutti".