Centro commerciale a Piediripa. Maggioranza divisa sul progetto

"Il progetto del centro commerciale Simonetti come rivisto va sostenuto senza indugi, Macerata non può più permettersi di ritardare iniziative che, grazie anche alle infrastrutture previste, migliorerà il territorio sotto il profilo economico, urbanistico e sociale, potrà dare lavoro a molte persone, nonché le imposte e i tributi che entreranno nelle casse del Comune permetteranno di migliorare e potenziare la città. Per Forza Italia e Udc investire è importante per la crescita economica di Macerata". I consiglieri Barbara Antolini e Sandro Montaguti, entrambi di Forza Italia, e Antonella Fornaro (Udc) mettono nero su bianco le loro intenzioni rispetto al progetto del centro commerciale di Piediripa che finirà in Consiglio Comunale a fine mese.

Lo fanno dopo che venerdì sera durante la riunione di maggioranza sono emerse posizioni contrastanti fra le forze politiche. Fratelli d’Italia ha ribadito la necessità di avere ulteriori informazioni su alcuni aspetti legati al progetto di Simonetti, come ad esempio i negozi che ne faranno parte. Sulla stessa lunghezza d’onda dei meloniani c’è la Lega. La partita, dunque, è tutt’altro che chiusa.

"La questione posta all’attenzione di noi consiglieri non è votare a favore o meno alla costruzione del centro commerciale Simonetti – spiegano ancora FI e Udc –, ma decidere se approvare la variante che permetterà il miglioramento di un progetto esistente e autorizzato. Sappiamo già che il primo progetto presentato e oggi realizzabile prevedeva un Retail Park tradizionale, sul genere del Corridomnia, mentre con il nuovo progetto si svilupperebbe in un’unica struttura, simile al Cuore Adriatico, riducendo la superficie di quasi 34.000 mq e migliorando anche tutto il sistema viario della zona. Questo non è soltanto un progetto importante per il territorio, ma è la risposta necessaria al degrado che caratterizza l’area da oltre 30 anni. Simonetti ha il diritto di andare avanti e di realizzare questo programma, tenuto anche conto che ha già versato alla precedente Amministrazione un acconto notevole di oneri di urbanizzazione per realizzare, insieme alla Provincia, una viabilità di servizio".

I consiglieri insistono anche sui vantaggi che il progetto porterebbe a livello di occupazione e indotto. Infine una frecciata al consigliere del Pd, Andrea Perticarari: "Il sindaco e l’amministrazione stanno cercando con prudenza e avvedutezza di risolvere una questione ereditata dalle precedenti nel migliore dei modi, forse è questo il motivo per cui vengono attaccati e criticati proprio da chi ha fatto promesse da marinaio a Simonetti senza poi mantenerle. La politica e soprattutto il centrodestra non devono aver paura di fare scelte coraggiose".