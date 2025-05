Centro commerciale a Piediripa, oggi la svolta. Noi Moderati: "Operazione di grande miopia"

Oggi in consiglio comunale a Macerata si vota la variante Simonetti che di fatto darà il via libera alla realizzazione del centro commerciale di Piediripa. "La lottizzazione Simonetti – spiegano il coordinatore provinciale Paolo Perini, il segretario cittadino Luigi Carelli e il suo vice Guido Garufisulla di Noi Moderati – quale abbiamo espresso le nostre valutazioni negative, merita un approfondimento. Al lettore e più ancora ai Consiglieri, di qualsiasi colore, non sarà sfuggito l’incalzare pressante, anche da parte del privato, tutto teso a proporre questa lottizzazione ovvero una variante macroscopica simile ad una sorta di Paradiso terrestre di cui c’è assoluta necessità. Ma perché Simonetti che aveva ottenuto dal centrosinistra anni or sono la variante (ben diversa dalla attuale) non è andato avanti, costruendo e realizzando ciò che gli era dovuto? Perché si è attardato? Dalle nuove carte non sembra affatto, neppure ad un cieco, che il nuovo progetto e la nuova variante siano simili al vecchio sul quale Simonetti potrebbe vantare un diritto acquisito. Non si può giocare facendo passare il nuovo per il vecchio magari, mescolando le carte".

"Questa delibera – aggiungono – sarà una ferita per i commercianti, non solo o tanto quelli delle casette e del centro storico, ma per la diffusa rete cittadina, una delibera rischiosa, avventurosa e imbarazzante. Ed ora un segnale politico: può il centrodestra votare questa delibera che sarà un boomerang elettorale a ridosso delle regionali e come antipasto per le prossime amministrative? È una operazione di grande miopia politica. La città non sente il bisogno del centro commerciale Simonetti, si parla di rigenerazione urbana ma ci si piega agli interessi privati e alla logica del cemento". La consigliera comunale del gruppo misto Sabrina De Padova invece evidenzia che il progetto "torna come un fantasma, sostenuto a fasi alterne da amministrazioni diverse. Prima con il centrosinistra, oggi con il centrodestra". "Si parla di lasciare spazi per attività sociali e culturali, ma se non siamo riusciti a tener vivo il centro storico di Macerata, come possiamo credere di animare una frazione periferica? Io voterò contro".