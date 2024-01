"Centro commerciale, niente posti per disabili"

Civitanova bandiera Lilla, ma basta mettere piede in periferia e quel vessillo, riconosciuto ai Comuni attenti all’accessibilità delle persone con disabilità, dovrebbe essere ammainato. Una di queste aree è la zona commerciale e a denunciare il problema è Andrea Maiolino, titolare della palestre Gymfirst presenti n città. "Vorrei segnalare - scrive - il grande disagio per l’assenza di posti invalidi all’interno del centro commerciale ex Berdini, che al giorno d’oggi mette la città di Civitanova un passo indietro rispetto a quella che è la sensibilità verso i diversamente abili". A peggiorare le cose anche il grado di inciviltà di alcuni automobilisti. "Avevo già notato - continua Maiolino - questa mancanza dovuta ai parcheggi esigui, nonché alla sosta selvaggia che non permette l’accesso libero all’ingresso principale di eventuali carrozzelle, ma la problematica mi è stata ulteriormente confermata da un mio cliente disabile". Una lamentela, la sua, che vuole sollevare il problema e portarlo all’attenzione dell’amministrazione comunale affinché il servizio viabilità possa predisporre spazi sosta per disabili e una circolazione interna al piazzale parcheggio tale da consentire a tutti la possibilità di muoversi agevolmente.