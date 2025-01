Centro commerciale, Perticarari: “Ricorso al Tar di Simonetti contro il Comune”

Macerata, 9 gennaio 2025 – Il 27 dicembre al Comune di Macerata è stato notificato un ricorso al Tar da parte della Fratelli Simonetti in cui sono avanzate delle richieste sul progetto del nuovo centro commerciale di Piediripa. Ne dà notizia il consigliere comunale Andrea Perticarari (Pd) che sintetizza quanto chiesto dalla Simonetti al Tribunale regionale amministrativo. “Il Comune ed il sindaco – spiega – per ragioni prettamente politiche hanno procrastinato la decisione sul centro commerciale sino al punto di far richiedere la nomina di un commissario che si sostituisca a questa giunta di indecisi e timorosi. Dopo oltre un anno il sindaco Parcaroli, per paura di ricevere un voto contrario (dato che è lo stesso Simonetti ad affermare che lui sarebbe favorevole), ha rinviato di volta in volta la decisione, di fronte alla richiesta dell’imprenditore che – legittimamente stanco – ha infine fatto causa al Comune. Ora, a parte le spese legali che il Comune dovrà sostenere, il 3 gennaio il sindaco nella intervista (rilasciata al Carlino) ben sapeva del ricorso depositato e nonostante questo non ha detto nulla, facendo apparire la decisione di discutere la questione nel consiglio comunale di Macerata di fine gennaio come una sua decisione invece di dire chiaramente che è l’imprenditore ad averlo messo alle strette con il ricorso giudiziale”.

Il consigliere del Pd fa riferimento all’intervista rilasciata al Carlino dal sindaco che, tra i tanti temi, toccava anche quello del centro commerciale Simonetti: “Non sono né favorevole né contrario – aveva detto il sindaco –, ma so che bisogna dare una risposta, non si può tenere un imprenditore nell’incertezza. Fosse stato per me, la risposta sarebbe già arrivata“. Ed aggiungeva: “Il Consiglio comunale è sovrano. Io porterò la cosa in assise entro la fine di questo mese, poi vedremo quello che succede… comunque non voglio lasciare grane a chi verrà dopo“. Ecco – conclude Perticari – le grane già ci sono purtroppo”. La vicenda di questo centro commerciale inizia con l’amministrazione Meschini: in un primo momento era stato presentato un progetto di centro commerciale con tanti capannoni e successivamente uno più bello sul piano estetico.