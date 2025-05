Centro commerciale. Variante verso il via libera: "Piediripa è penalizzata"

"No alla variante centro commerciale Simonetti". Lo ribadisce Giordano Ripa (nella foto), consigliere comunale del gruppo misto e coordinatore della lista civica "Futuro per Macerata", in vista della votazione nel prossimo consiglio comunale su tale argomento. "Singolare e inaccettabile – aggiunge – che il sindaco e la maggioranza di centrodestra, ora dicano sì all’approvazione di una variante che disattende i loro stessi propositi dopo avere indicato in uno dei capisaldi del loro programma elettorale la volontà di procedere "alla rivalorizzazione del centro di Piediripa con la creazione di un luogo di aggregazione e di lavorare al rilancio di Valleverde bloccando altri progetti di cementificazione della frazione". Una scelta che crea un danno enorme alla popolazione di Piediripa e penalizza "quell’effetto città" di cui Macerata ha fortemente bisogno". Ripa spiega le ragioni per cui voterà no. "È frutto delle valutazioni maturate su base documentale negli ultimi mesi sull’iter tecnico-amministrativo e politico in atto da decenni riguardo la lottizzazione Simonetti e della convinzione, suffragata dall’ascolto dei cittadini, che un nuovo centro commerciale a Piediripa non solo non valorizzerebbe l’offerta commerciale, visto il sito già congestionato di esercizi, ma andrebbe a penalizzare le attività presenti a pochissima distanza da decenni oltre a riflettersi negativamente ed in maniera drammatica sul micro commercio del centro di Macerata già fortemente sofferente. Il Centro commerciale Simonetti, inoltre, peggiorerebbe sensibilmente il dato sul consumo di suolo: una cementificazione in netto contrasto con una illuminata prospettiva politica di decremento-contenimento del costruito. Le varianti sostanziali al Prg possono essere accolte solo in presenza di una progettazione di dettaglio che coinvolga l’ente pubblico per formare un più vasto e coincidente interesse generale, che non è rappresentato di sicuro dall’ennesimo centro commerciale a Piediripa". Ripa sottolinea un altro aspetto. "I notevoli problemi – indica – che si verrebbero a creare alla viabilità già fortemente congestionata e con aggravamento dell’inquinamento atmosferico ed acustico".