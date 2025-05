Centro commerciale verso l’ok. Maggioranza pronta per il via libera

Nel prossimo Consiglio comunale si definirà una volta per tutte il destino del centro commerciale Simonetti. E la maggioranza sembra essere orientata verso il sì dopo l’ennesima riunione sull’argomento, l’ultima l’altroieri, in cui sono stati ripercorsi i vari passaggi amministrativi, esaminati diversi punti: aspetti legali, economici, occupazionali. A pesare c’è anche il rischio di aprire il Comune a un altro potenziale contenzioso. La maggioranza sembra ora ricompattarsi su questo argomento, anche se non manca qualche voce contraria, ma la sensazione è che al momento delle votazioni le forze di governo possano presentarsi più o meno unite.

Nei mesi scorsi Fratelli d’Italia aveva sottolineato la necessità di avere maggiori informazioni e di approfondire l’argomento: queste riunioni sembrano avere fugato quelle perplessità. Non hanno mai avuto tentennamenti Forza Italia e Udc che da tempo hanno spiegato di essere favorevoli. "Macerata – sostengono – non può più permettersi di ritardare iniziative che, grazie anche alle infrastrutture previste, migliorerà il territorio sotto il profilo economico, urbanistico e sociale, potrà dare lavoro a molte persone, nonché si potrà migliorare la città attraverso le imposte e i tributi che entreranno nelle casse del Comune".

C’è da vedere quale decisione prenderà Pensiero e Azione (presentatasi alle elezioni come lista civica Parcaroli). Anche dall’opposizione ci sono posizioni favorevoli al centro Simonetti e in questa direzione si è espresso Ulderico Orazi (Italia Viva) che nel gennaio scorso parlava di "un progetto innovativo, utile e futuribile". Dopo più di 20 anni sembra che il centro commerciale Simonetti a Piediripa ora abbia il definitivo via libera.