Centro del riuso e raccolta. Via ai lavori per 100mila euro

Dal 5 giugno al 15 luglio resteranno chiusi per lavori il centro del riuso e l’adiacente centro di raccolta di contrada Rotondo, a Tolentino. In entrambi saranno effettuate infatti opere di miglioramento e adeguamento grazie a un intervento da 100mila euro finanziato dalla Regione, che consiste in asfalti, protezioni, recinzioni e videosorveglianza. Ad esempio per il centro del riuso sono previsti il ripristino dei vialetti dissestati e con fondo in erba, e l’installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza e di illuminazione. Così, per evitare problemi di conferimento e agevolare la cittadinanza, Cosmari e Comune hanno organizzato delle alternative per la durata dei quaranta giorni di lavori.

"È necessario apportare miglioramenti a favore dell’utenza – ha spiegato il direttore generale del consorzio Brigitte Pellei –, quindi con l’ente abbiamo pensato ad alcune soluzioni per il tempo dell’intervento". "Ci vorrà un po’ di pazienza per questo piccolo disagio" ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi. Tra le raccomandazioni, si invitano gli utenti a prenotare il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti al numero verde Cosmari 800640323 (giorno di ritiro venerdì) o a rivolgersi al centro di raccolta temporaneo in zona Sticchi, vicino alla piscina. Sarà possibile prenotare il ritiro esclusivamente di ingombranti e Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) fino a un massimo di tre pezzi, da conferire a bordo strada entro le 9 del giorno indicato in fase di prenotazione. Questo l’orario del presidio temporaneo in zona Sticchi: dal lunedì al giovedì 9.30/12.30 – 16/18.30, mentre il sabato 9/14 – 15/18. Il venerdì il centro rimarrà chiuso perché è programmato il ritiro a domicilio degli ingombranti. Qui potranno essere conferiti esclusivamente ingombranti, legno (mobilia, divani, poltrone, sedie, tavoli, armadi, bici, giocattoli di grandi dimensioni ecc.); verde e potature, sacchi gialli con rifiuti indifferenziati e non riciclabili; multimateriale (plastica, alluminio e barattolame metallico), carta e cartone. Assolutamente vietato conferire Raee (frigoriferi, lavatrici, monitor e tv, elettrodomestici in genere, neon e sorgenti luminose).

l. g.