I gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" sono intervenuti sulle nuove tariffe per i servizi sociali di recente approvate dall’Amministrazione comunale e l’attivazione della mensa scolastica anche quando l’orario non prevede il rientro. "Tale servizio era stato attivato dall’amministrazione Cartechini – affermano - sia la Calvigioni che la Giampaoli lo sanno bene perché lo avevano vivamente contestato. Ora nella delibera, si approva il raddoppio del costo del servizio in passato incriminato, che all’epoca secondo loro doveva essere gratuito, e l’aumento delle rette della casa di riposo, – aggiungono – poi ci si vanta di aver collegato gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico al centro di aggregazione giovanile come una misura a sostegno della genitorialità. In pratica anziché portare i bimbi a casa, se la famiglia lo desidera, essi possono essere trasportati direttamente al Cag. La possibilità però è data solo a coloro che frequentano le scuole primarie di Martiri della Libertà, Lanzi e agli alunni delle infanzie Crocefisso e Bartolazzi. Colbuccaro infanzia e primaria, Campogiano infanzia e San Claudio infanzia e primaria sono tagliati fuori – chiosa la minoranza - se la motivazione fosse quella della distanza maggiore delle due frazioni rispetto al centro storico, perché non si è provveduto come avevamo fatto noi in passato ad instaurare delle convenzioni, ad esempio, con le parrocchie per accogliere i bambini negli oratori?".

d. p.