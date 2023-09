Centro di aggregazione giovanile nell’ex lavatoio vicino alla ciclabile

Progetti culturali ed educativi rivolti ai minorenni, il Comune di Civitanova ha partecipato a un avviso pubblico - ed è rientrato nella lista degli enti ammessi - per il finanziamento di programmi destinati al contrasto della povertà educativa, denominato ‘Educare in Comune’ e ha individuato come immobile su cui intervenire l’ex lavatoio, in via Civitanova, la struttura che si trova all’ingresso della pista ciclabile del Castellaro. Ad istruire la progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva saranno professionisti esterni perché, l’ufficio tecnico del Comune - come spesso capita - non ha né personale né tempo e non è nella possibilità di eseguire l’incarico. L’importo dei lavori ammonta a 55.000 euro e verrà affidato all’architetto Elisa Pecorari di Civitanova, per una parcella di 13.015 euro. La prestazione della professionista riguarderà la progettazione preliminare ed esecutiva e la direzione lavori della ristrutturazione dell’ex lavatoio che dovrà diventare un centro di aggregazione giovanile chiamato ‘Bro’.

l. c.