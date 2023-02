Centro di aggregazione per giovani "Una struttura donata dai privati"

di Lucia Gentili

È pronto "Uno spazio per crescere", a Camerino, una struttura realizzata grazie alla solidarietà di tanti benefattori. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 18 febbraio, alle 11, nel quartiere San Paolo (zona Sae). "Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia", è il pensiero di questo taglio del nastro. La struttura è in legno, ed è stata calcolata con classe d’uso III (prevista dalla legge per le scuole). "È stata donata dai privati – afferma il vicesindaco Antonella Nalli –, frutto della generosità di tantissime persone, privati, scuole, associazioni, aziende. Le donazioni sono arrivate da tutta Italia. Parliamo di circa novanta persone tracciabili (tra cui un imprenditore fuori regione, che ha donato una somma importante). L’idea è nata nei mesi subito successivi al terremoto del 2016, a novembredicembre. Inizialmente come struttura che sarebbe dovuta essere a servizio della scuola, poi, andando avanti, con l’avvio dei lavori del plesso Betti, abbiamo pensato ad un centro di aggregazione, principalmente per ragazzi ma in generale per la città. Grazie alle donazioni, sono stati realizzati anche giochi all’esterno, c’è un’area attrezzata, un’area barbecue, un impianto stereo e di illuminazione. Un’opera importante, insomma". Al taglio del nastro sono stati invitati i benefattori e le istituzioni, tra cui i rappresentanti della Regione e l’unione montana.