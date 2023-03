Centro di aggregazione per gli anziani, c’è l’ok al progetto definitivo

Sarà costruito a Cingoli, nella zona del quartiere San Giuseppe, il nuovo centro di aggregazione per anziani. Questo complesso sorgerà nelle vicinanze della nuova Casa di riposo, evidenziandosi quasi come complemento di essa e comunque destinato a soddisfare esigenze molto sentite. Per inciso, il Comune ha programmato la realizzazione della Casa di riposo con 5.225.000 euro avuti in assegnazione da fondi Cis Sisma, dopo aver perfezionato recentemente, spendendo 180.000 euro, l’acquisto dell’area già di proprietà demaniale, su cui sarà ubicato il nuovo edificio. Intanto per la costruzione del centro, la giunta municipale ha approvato il progetto definitivo in cui è specificato l’importo di 290.000 euro, che rientra nel finanziamento di 2 milioni di euro ottenuti dal Comune essendo stato ammesso alla fruizione dei fondi previsti dal Piano nazionale di riqualificazione delle aree urbane degradate ("Aud Vivere luoghi vivi"). Il centro di aggregazione per anziani verrà apprestato come struttura prefabbricata, quindi interamente rimovibile, formata da profilati di acciaio e tamponamenti attuati con pareti a secco.

Gianfilippo Centanni