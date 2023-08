Centro disabili, presentato il progetto da 4 milioni: "Una priorità"

Il presidente dell’unione montana Monti Azzurri, sabato scorso, ha ufficialmente presentato al commissario straordinario Guido Castelli il progetto esecutivo per la ricostruzione del centro disabili di Gabella (Sarnano) distrutto dal terremoto 2016. Un intervento da 4 milioni di euro, finanziato con fondi sisma. "Priorità assoluta del nostro mandato è l’accoglienza dei più fragili – spiega il presidente dell’unione (capofila dell’ambito territoriale sociale 16 di San Ginesio) –. Le scosse hanno devastato la struttura che nel 2016 ospitava i ragazzi portatori di handicap che oggi vivono dignitosamente a Loro Piceno, in un convento ristrutturato a nuovo, ma che tecnicamente non rispetta le previsioni normative della legge regionale. I 15 Comuni dell’unione montana sono determinati a dare nuova vita ad un servizio fondamentale per l’intero territorio e non solo, affinché siano garantiti i diritti dei più fragili. Ricostruire, prendere in carico sono i nostri obiettivi. E questo progetto sarà un fiore all’occhiello di tutto il territorio: sarà costruito ex novo, con tutti gli accorgimenti sia della nuova legge che delle tecniche di costruzione in fatto di sicurezza e di consumi energetici. Prevista anche una buona distribuzione degli spazi interni ed esterni per una serena quotidianità dei ragazzi, che in futuro potranno anche accogliere i loro familiari nelle Sae poco distanti che l’unione avrà in carico sul proprio terreno".

Anche il commissario Castelli è intervenuto sul progetto finalizzato alla realizzazione della residenza socio-sanitaria e del centro diurno per disabili. "Il terremoto ha devastato la struttura che nel 2016 ospitava dieci ragazzi portatori di handicap che oggi vivono a Loro Piceno – ha concluso il senatore –. Ricostruire, riparare, prendere in carico. Non c’è rilancio possibile senza diritti".

l. g.