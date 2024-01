Centro diurno per gli anziani. Dall’Australia 400mila euro

Un nuovo ’mattone’ è stato posato a Caldarola per la creazione del centro diurno per anziani voluto dall’amministrazione con il sostegno del Co.As.It, Comitato Assistenza Italiani in Australia, che ha come fine, senza scopo di lucro, di promuovere la lingua e cultura italiana e assistere i connazionali in Australia o in patria. Nei giorni scorsi il presidente Co.As.It Lorenzo Fazzini, accompagnato dal general manager Thomas Camporeale e da Gabriele Tedesco coordinatore settore educazione, ha sottoscritto una convenzione che regola le modalità di erogazione e di impiego del contributo donato dai numerosissimi italiani residenti in Australia attraverso le donazioni raccolte dal Comitato, pari a 750.000 dollari australiani (oltre 400 mila euro) che, sommati ai soldi concessi all’amministrazione comunale dallo Stato per il danno subito a seguito del sisma, permetteranno di ricostruire la nuova palazzina e allestire le sale adibite all’accoglienza degli anziani. Il Co.As.It, all’indomani del terremoto di Amatrice, aveva deciso di consolidare ancora di più il legame con l’Italia finanziando una struttura dall’alto valore sociale, in uno dei paesi maggiormente colpiti dal terremoto. L’idea di contribuire alla realizzazione del centro per anziani di Caldarola è maturata durante una visita del presidente Fazzini, nel 2018, accompagnato dall’allora segretario della terza Commissione Affari Esteri-Emigrazione, Francesco Giacobbe. "Vedere la devastazione dei paesi, ma soprattutto lo sconforto negli occhi delle persone anziane quasi abbandonate al loro destino, è stato un colpo al cuore – ha raccontato commosso il Fazzini – da subito c’è stata la volontà di fare qualcosa proprio per loro". Il Co.As.It ha messo a disposizione un’ingente somma che nei mesi scorsi ha permesso la demolizione dell’edificio per crearne uno nuovo interamente in acciaio. Al termine dell’incontro i rappresentanti del comitato australiano hanno visitato il paese, notando purtroppo l’ancora lenta ricostruzione degli edifici privati. I rappresentanti del Co.As.It sono stati poi accompagnati dal sindaco in visita al rinnovato teatro comunale e hanno espresso grande apprezzamento per la ritrovata fruibilità e bellezza di uno dei simboli della comunità.