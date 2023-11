Centro e selezione Assem, la minoranza alla carica

I lavori di riqualificazione del centro storico e l’assunzione di un assistente tecnico sono i temi al centro di due interrogazioni presentate rispettivamente dal capogruppo Tarcisio Antognozzi, di Insieme per San Severino, e Francesco Borioni, di San Severino Futura alle quali l’amministrazione risponderà domani pomeriggio in consiglio comunale. Nei primi giorni di novembre in piazza Del Popolo sono stati effettuati dei sondaggi tecnici per la riqualificazione urbanistica e dei sottoservizi del centro storico. Stando ad una ordinanza del comandante della polizia locale per la modifica della viabilità, si trattavano di rilievi richiesti dall’area ricostruzione e propedeutici alla progettazione degli interventi relativi all’ordinanza 137 del 2023 del commissario straordinario alla ricostruzione che prevede la riqualificazione urbanistica con rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni nel centro storico. "Ora voci ricorrenti – affermano i consiglieri Antognozzi, Bravi e Gazzellini – fanno temere un intervento pesante sulla nostra piazza del Popolo e c’è l’enorme rischio di vedere deturpata la nostra città in caso di interventi maldestri o orientati a un modernismo fuori luogo, come nel caso del chiosco dei Giardini Coletti. Cosa prevede il progetto? Quali interventi sono stati pensati? I cittadini dovrebbero essere informati prima che vengano realizzati progetti e lavori". Riguarda invece un bando pubblico di selezione indetto dall’Assem per l’assunzione di un assistente tecnico l’interrogazione di Borioni. Fra i requisiti necessari, spicca un diploma di maturità tecnico ad indirizzo elettrotecnico-elettronico e l’aver maturato un’esperienza di almeno un anno. "Il Comune è socio unico al 100 per cento, come mai ha emanato un bando pubblico anziché riservato al personale interno già in servizio? Perché non è stato previsto un maggior punteggio riservato al personale in servizio che ha maturato già l’esperienza di un anno nel contesto aziendale dell’Assem? Ci troviamo di fronte ad una palese mortificazione delle aspettative del personale dell’Assem nell’avanzamento di ruoli interni, costituita nel non aver in alcun modo valorizzato la loro specifica esperienza aziendale nel contesto del bando con punteggi in più".