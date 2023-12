Centro educativo e ricreativo gratuito nel periodo natalizio

L’amministrazione comunale di Camerino organizza un centro educativo-ricreativo completamente gratuito nella struttura ’Uno spazio per crescere’ per il periodo delle vacanze natalizie (dal 27 dicembre all’8 gennaio) per dare un servizio alle famiglie quando la scuola è chiusa. Ma continuerà anche nel 2024. È rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, alla presenza di operatori educativi con specifica competenza professionale. Per iscriversi basta inviare una mail a info@comune.camerino.mc.it o consegnare la domanda direttamente agli uffici del Comune di Camerino. La domanda è scaricabile dal sito dell’ente (o dal Qr code che si trova sulla locandina condivisa sui canali social). La novità del centro invernale sarà attiva dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 12.30, mentre dall’8 gennaio in poi il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per qualsiasi informazione si può contattare lo 0737431412. "L’obiettivo – spiega l’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Lucarelli - è offrire un centro giovanile che fornisca alla comunità degli ambienti extrascolastici per i giovani e che risponda alle esigenze di crescita, aggregazione e socialità, proponendo attività educative e didattiche e ludiche e ricreative che si collochino in continuità con gli altri servizi educativi. Una nuova attività rivolta ai ragazzi e alle famiglie, con lo scopo di rendere la struttura "Uno spazio per crescere" un centro di riferimento e di aggregazione per la città".