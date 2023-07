Centro estivo a Porto Recanati, più di 120 iscrizioni e nuovo format polisportivo-ricreativo

Domani prenderà avvio il centro estivo "Porto Recanati Sport & Fun", promosso dal Comune, e rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Ma questa estate avrà un nuovo format polisportivo-ricreativo, per dare la possibilità di cimentarsi in diverse discipline: calcio, tennis, volley, pallacanestro e tanto altro. La gestione è stata affidata alle associazioni Acevolley, Portorecanati Calcio, Tennis Club Porto Recanati e l’Attila Junior Basket. E le iscrizioni sono più di 120, superando di oltre 25% il numero dei posti inizialmente previsti, tant’è che l’amministrazione comunale ha investito ulteriori risorse per accogliere tutti. Le attività si svolgeranno di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16. I piccoli verranno accolti nel plesso sportivo della scuola Medi da educatori e animatori, e saranno suddivisi per fasce di età. "Il centro estivo è uno strumento fondamentale di aiuto ai genitori", dice l’assessore Sonia Alessandrini.