Centro estivo per 55 bambini: iscrizioni online

Preso atto delle richieste delle famiglie, l’amministrazione di Tolentino organizza un centro estivo, per un massimo di 55 bambini nella fascia d’età 3 mesi3 anni, dal 17 al 28 luglio nella struttura comunale "Il Cucciolo". Il centro estivo è riservato ai bambini già frequentanti i nidi e il centro infanzia comunali (rette, comprensive del pasto, tempo pieno 150 euro a settimana; part-time 100 euro a settimana). L’iscrizione dovrà essere fatta via mail compilando il modulo. "Riteniamo importante assicurare un servizio aggiuntivo per le esigenze delle famiglie – spiega l’assessore Elena Lucaroni –, anche in considerazione del fatto che le aziende chiuderanno ad agosto. Vogliamo garantire l’apertura del nostro centro per l’infanzia fornendo l’ospitalità ai bambini i cui genitori lavorano".