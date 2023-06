Centro estivo Uisp "Sport Gioco Avventura" "Attività ludiche e inclusive a Civitanova"

Il Comune di Tolentino, assessorato alle politiche sociali, promuove il centro estivo Uisp "Sport Gioco Avventura", che si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman allo stabilimento balneare Filippo di Civitanova, dove, divisi in piccoli gruppi, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione (giochi sul bagnasciuga, in acqua, con la sabbia, tornei sportivi, baby dance, acquagym, balli ecc.). Il centro estivo è riservato ai bambini e ragazzi da 6 a 14 anni (dalla prima elementare alla terza media). "Siamo lieti di poter contribuire anche quest’anno all’organizzazione della colonia estiva con un format tutto nuovo a partire dall’associazione promotrice, nota per il suo impegno in attività ludiche sportive e inclusive – afferma l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –. Abbiamo voluto e cercato di dare alle famiglie diverse possibilità per far trascorrere ai figli attività differenti. La colonia marina è una di queste". Iscrizione entro sabato 10 giugno tramite modulo, allegando la ricevuta di bonifico (da effettuarsi su iban IT65V0306909606100000014651 intestato a Uisp causale "Nome ragazzoa –Mare Tolentino– periodo scelto"). Info Uisp Comitato Macerata aps, 3492521998, [email protected]