Centro estivo, via alle domande

"I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni". È questa frase di Pablo Picasso a fare da slogan al centro estivo comunale per bambini di Castelraimondo che quest’anno si terrà da lunedì prossimo al 28 luglio alla scuola primaria dell’istituto comprensivo Strampelli. L’edizione 2023 si chiama proprio "I colori delle emozioni", in quanto sarà questo il fil rouge delle attività previste. Il centro è aperto a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni e avrà due modalità: tempo pieno (dalle 8 alle 16 al costo di 50 euro con pasto escluso) e a tempo parziale (dalle 8 alle 12 al costo di 40 euro). "L’amministrazione comunale attraverso l’ufficio servizi sociali promuove e organizza anche quest’anno il centro estivo per bambini – spiega l’assessore Ilenia Cittadini –. Si tratta di un’importante azione di supporto e sostegno alle famiglie, con laboratori, giochi all’aperto, aiuto compiti e anche delle uscite sul territorio e delle attività sportive in piscina".