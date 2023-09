Centro fiere a Villa Potenza Slitta ancora la fine del cantiere "Sarà pronto a primavera"

di Chiara Gabrielli

Nuovo centro fiere di Villa Potenza, ci siamo quasi: oramai è questione di qualche mese. Restano gli ultimi interventi, poi il complesso potrà essere inaugurato. Una volta che saranno terminati i lavori, si prevede nella primavera del 2024, uscirà la selezione pubblica per individuare il gestore: chi si aggiudicherà il bando dovrà investire circa 3 milioni di euro nella struttura per gli allestimenti degli interni, questo sarà uno dei requisiti della gara. Si sono già fatti avanti in due o tre, per ora solo una informale richiesta di informazioni sul nuovo complesso. Una volta pronta, l’area, di 33.000 metri cubi, ospiterà un Centro fiere all’avanguardia: non solo esposizioni, come prima, ma ristorazione, albergo e sale congressi, una grande da 1.000 posti e l’altra da 200 posti. L’hotel conterà invece 9 camere. "Appena i lavori saranno ultimati, potremo procedere con l’affidamento della gestione del complesso – spiega Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici –. Già qualcuno ha chiesto informazioni sui criteri per l’affidamento della gestione, chi se lo aggiudicherà dovrà anche fare un investimento nell’allestimento degli interni, come la sala ristorante, le sale conferenze, bar e uffici. Abbiamo anche portato avanti uno studio al fine di capire bene quali sono i costi e le strutture che serviranno ad allestire il complesso".

Al momento si sono fatti avanti imprenditori che fanno parte di associazioni di categoria. "Questa gestione, comunque, necessiterà di conoscenza ed esperienza nel settore degli enti fieristici – prosegue Marchiori –. Dato che si tratta di una struttura polivalente, alcuni settori come il bar e il ristorante potranno poi essere dati in sub gestione. È probabile che il gestore sarà un raggruppamento di soggetti che costituiscono una società di servizio, ma è tutto da vedere, aspettiamo che esca il bando". Il fronte lavori. Inizialmente prevista per la primavera 2023 e poi per l’estate 2023, slitta quindi ancora la fine del cantiere a Villa Potenza.

"Stanno ricominciando le attività in questi giorni, gli infissi delle finestre sono stati completati, mancano quelli delle grandi porte d’accesso – sottolinea l’assessore Marchiori –, a brevissimo si procederà con la realizzazione degli infissi bassi, della pavimentazione interna e dell’impiantistica. Ultimati anche i sottoservizi e la fognatura, poi resta da realizzare l’asfaltatura". Alla fine di settembre si procederà con una valutazione per definire tempistiche più precise, ma ormai mancano pochi mesi, fa notare l’assessore: "Faremo il punto su forniture e installazioni, contiamo che tutto sia pronto per la primavera del 2024 – continua –. Sono stati ultimati anche i bagni e la parete ventilata, a breve si procederà con l’impianto fotovoltaico. Anche la tettoia interna è ultimata, finito anche l’ingresso della parte principale, deve essere solo completata la copertura. Fatto questo, ci dedicheremo al restauro del padiglione, quello tutto aperto, un lavoro da realizzare entro la fine dell’anno, qui è già stato sistemato il tetto, dove è stata asportata una parte con l’amianto, e sarà rifatta tutta la pavimentazione".

Un apprezzamento speciale da parte dell’assessore Marchiori per la ditta che sta portando avanti il cantiere nella frazione: "Non possiamo che ringraziare la Rti, raggruppamento temporaneo imprese, con capofila l’impresa Francucci – tiene a dire Marchiori –, stanno lavorando bene, a un buon ritmo e comunque sempre in sintonia con la direzione dei lavori dell’ufficio tecnico comunale". Il nuovo centro fiere può diventare un piccolo Micam, è l’auspicio di Marchiori, "un punto attrattivo importantissimo non solo per il nostro territorio ma per tutto il Centro Italia, da una parte rinnovando e dall’altra mantenendo ciò che c’era".