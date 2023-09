Centro giovanile Corridonia: lunedì la riapertura con tante novità

Scalda i motori il Centro di aggregazione giovanile ’Pippo per gli amici’ di via Cavour. Da lunedì, infatti, riprenderanno le attività e saranno tante le novità pensate per bimbi e ragazzi di Corridonia, in età compresa tra i 6 e i 17 anni. Non mancheranno il laboratorio di teatro, curato dalla regista ed educatrice teatrale Fabiana Vivani, così come il laboratorio di musica che incanterà con il famoso Sistema Abreu, poi il calendario settimanale prevederà (dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.15 alle 18.15) una prima parte del pomeriggio dedicata alle attività di aiuto compiti al piano interrato in via Don Bosco, e i laboratori di teatro (il lunedì e mercoledì) e musica (martedì e giovedì). La quota di iscrizione annuale è di 60 euro, divisibile in due rate da 30 euro ciascuna, e le adesioni sono possibili fino al raggiungimento del numero massimo di 80 utenti. La presentazione delle domande di iscrizione è possibile fino ad oggi (dalle ore 16.30 alle 18) nel salone dell’ex mercato coperto in via Cavour. Poi, a partire da lunedì, chiunque sia interessato potrà aderire durante il normale orario delle attività del Centro: dalle 14.15 alle 16.30 al piano interrato in via Don Bosco e dalle 16.30 alle 18.15 nel salone in via Cavour. Per info 340.2135634, 0733.436861 o [email protected]

d. p.