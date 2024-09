"Centro Marche Acqua, derivati in bilancio"

Si rivedono i derivati. Sono ricomparsi leggendo il bilancio consolidato delle partecipate, in Centro Marche Acque, mentre simili strumenti finanziari non compaiono nelle altre società. L’assessore al bilancio, Sabrina Bertini, si è più volte stropicciata gli occhi, perché proprio non voleva credere alla presenza di questi derivati, tanto demonizzati in campagna elettorale dalle opposizioni che accusavano il candidato del centrodestra Emanuele Pepa di essere l’espressione della vecchia giunta Corvatta di 15 anni fa che aveva sottoscritto, appunto, alcuni derivati. Bertini ricorda che Centro Marche Acque, approvando a luglio il proprio bilancio 2023, non ha previsto per la prima volta, dopo anni, la distribuzione di utili agli enti soci che per Recanati rappresentava un’entrata certa per circa 275.000 euro. Una sorpresa che per la Bertini è sintomo di come ci fosse un preoccupante scollamento fra Comune e società partecipate, primo fra tutti proprio con Centro Marche Acque. "Com’è possibile avere conoscenza di questo solo a metà anno? Ricordo che Centro Marche Acque non ha ancora neanche finito di pagare gli utili già deliberati e messi in bilancio per gli anni 2021 e 2022 per un totale di quasi 400 mila euro. Come mai Centro Marche Acque sembra oggi navigare in "acque" così poco tranquille?". Poi, ecco la sorpresa dei derivati nascosti proprio nella pancia di Cma. "Credo – aggiunge Bertini – che due parole su quello che abbiamo scoperto in Centro Marche Acque vada detto e mi riferisco al fatto della grossa somma di derivati sottoscritti nel 2022 senza che in Consiglio Comunale, immagino, non se ne sia mai parlato e questo lo trovo profondamente scorretto. Eppure nella recente campagna elettorale contro la coalizione che sosteneva Pepa proprio chi ha amministrato sino a giugno ha continuato a tirare fuori i derivati della vecchia giunta Corvatta. Io, invece, nel prossimo consiglio comunale, previsto prima della fine del mese, ne parlerò anche perché ad oggi ci sono dei derivati che sono stati inseriti nel bilancio di Centro Marche Acque addirittura come passività e mi sembra che questa voce, anche senza voler scendere sul tecnico, prevede una svalutazione degli strumenti finanziari pari a circa 380.000, quindi vuol dire che ad oggi, se le obbligazioni sottoscritte venissero chiuse, ci sarebbero queste perdite così importanti. Dobbiamo dire anche che i derivati servono per coprire le fluttuazioni e quindi solo alla fine della loro durata si va a verificare se sono andati bene o sono andati male Però, ad oggi il dato è negativo".

Asterio Tubaldi