Centro marino e cicli termali durante l’estate

Anche per questa estate, l’Amministrazione comunale organizzerà cicli termali e centro marino dedicati alla terza età. Due i cicli termali con servizio di trasporto gratuito: uno alle terme di Santa Lucia a Tolentino dal 26 agosto al 7 settembre (partenza al mattino) e l’altro a Sarnano, sempre nello stesso periodo (partenza al pomeriggio). Il centro marino si svolgerà a Civitanova, ed avrà una quota di adesione pari a 50 euro (comprensiva dei servizi di trasporto e spiaggia) per ciascun periodo: dal 1° al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio, in entrambi i casi con partenza al mattino, sabato e domeniche esclusi. Possono partecipare i cittadini che abbiano raggiunto l’età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini e coloro che siano pensionati. Negli stabilimenti termali di Tolentino e Sarnano sarà anche possibile effettuare le cure idropiniche, inalatorie, ginecologiche, balneoterapiche, fangoterapia, terapia antalgica ed alcuni trattamenti riabilitativi convenzionati (telefonare alle rispettive terme per informazioni sui trattamenti). I termini di scadenza per le domande sono il 7 giugno per il centro marino e il 26 luglio per i cicli termali. L’adesione può essere compilata sull’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Ente da presentare poi all’ufficio protocollo del Comune e spedita via mail a: comune@comune.morrovalle.mc.it o via pec a: comune.morrovalle.mc@legalmail.it. Per info: tel. 0733.223130-223116.