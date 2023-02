Centro massaggi: violate le norme sulla sicurezza

Un centro massaggi di Tolentino è finito nel mirino dei carabinieri. Al titolare, di origine cinese e residente fuori regione, sono state contestate sanzioni amministrative e ammende penali per circa 21.000 euro. E l’attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione. Con il coordinamento del Comando provinciale dei carabinieri di Macerata, venerdì pomeriggio la Compagnia di Tolentino ha effettuato un servizio a largo raggio insieme ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. La finalità: monitorare i cantieri e le attività commerciali del territorio. A seguito di un’ispezione nel centro massaggi in città, i militari della stazione locale, con l’intervento del reparto speciale con competenza in materia di lavoro, hanno denunciato il proprietario dell’esercizio per "gravi violazioni in materia di sicurezza". Il comparto di specialità ha infatti contestato numerose trasgressioni della normativa, come la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi, la mancata formazione dei lavoratori, l’omessa designazione del responsabile della sicurezza, impartendo le relative prescrizioni. In attesa della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività commerciale è stata sospesa. Il titolare cinese è stato denunciato e la maxi multa ammonta a 21mila. Il titolare deve rispettare i termini per presentare la documentazione, per dare atto che tutte le prescrizioni siano state adempiute. Altrimenti non può riaprire. Secondo le ricostruzioni, al momento del blitz, era presente soltanto una commessa nel locale; i carabinieri devono verificare anche la posizione di regolarità in termini di assunzione. Continua il giro di vite da parte dell’Arma in materia di lavoro, insieme al reparto specializzato, procedendo con i controlli negli esercizi commerciali e nei cantieri, in un’ottica soprattutto di prevenzione nei confronti dei lavoratori e degli stessi datori. La redazione del documento di valutazione dei rischi è infatti un adempimento oggetto di frequenti verifiche da parte del personale ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lucia Gentili