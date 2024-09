"Centro migliore con le telecamere"

"Da quando sono state messe le telecamere in centro storico, la situazione è notevolmente migliorata, almeno rispetto a quelle che erano le cose sei o sette anni fa". Lo dice Paolo Mazzoni, titolare del punto Snai in corso della Repubblica. "Quando in un centro storico c’è la giusta illuminazione e le telecamere sono ben posizionate e funzionanti, si riesce a stare tranquilli. C’è da considerare poi che quella in centro è anche una zona residenziale". E chiarisce: "Il problema non sono nemmeno gli ubriachi durante le serate universitarie, perché quelli che creano problemi sono sempre pochissimi sul grande numero di gente che c’è in giro. Per me il centro è molto sicuro".