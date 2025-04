Centro per la famiglia. Porte aperte il venerdì a Civitanova Alta

Ogni venerdì un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai bambini. Il Centro per la famiglia, servizio promosso dall’assessorato alla Famiglia e gestito dall’Asp Paolo Ricci all’interno del "Progetto Civitanova Città con l’Infanzia", ha presentato il progetto "Incontriamoci al Centro". Tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, il Centro per la famiglia è aperto per accogliere famiglie e bambini e ragazzi per favorire la socializzazione e la condivisione all’interno di uno spazio ludico. Il momento di aggregazione ha luogo nel Centro per la famiglia, vicolo San Silvestro 11, a Civitanova Alta. Con il bel tempo sarà possibile utilizzare anche il cortile del Centro e svolgere le attività all’aperto sotto il sole. Lo spazio ricreativo permetterà a grandi e piccoli di creare connessioni, muovendosi tra giochi, attività e laboratori creativi. I professionisti del Centro saranno a disposizione per guidare le attività e creare un’atmosfera di armonia e partecipazione. "L’assessorato persegue la sua attività concreta di affiancamento delle famiglie e del favorire la costruzione della rete intra familiare tramite il centro per la famiglia", ha detto l’assessore Barbara Capponi. Un’occasione perfetta per stringere nuove amicizie, rafforzare legami e vivere la magia di un pomeriggio da ricordare. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ASP Paolo Ricci al numero 0733 78361, oppure scrivere una mail a centro.famiglia@paoloricci.org.