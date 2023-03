Centro per l’Alzheimer: "Dopo 70 giorni non esistono documenti"

Centro per l’Alzheimer, l’amministrazione comunale certifica che non ci sono progetti e Francesco Micucci (Pd) attacca. Ha chiesto i documenti dell’iter in corso per la realizzazione della struttura, di cui la giunta di Fabrizio Ciarapica parla da anni "e dopo un’attesa di settanta giorni – rivela il dem – l’assessore Barbara Capponi ammette che non esiste nulla e per nascondere questa realtà tira fuori una serie di numeri che, se possibile, amplificano il deserto della giunta comunale rispetto a questa problematica così sentita". A Micucci è stata consegnata una relazione di due pagine "ma nemmeno una parola viene spesa per il nuovo centro Alzheimer: non sul progetto, che evidentemente non esiste e nemmeno sul perché di questa lacuna, così come niente c’è sull’idea che si ha per il futuro. Nulla di nulla. Ancora una volta su temi centrali per la vita della nostra comunità tante parole, pochi soldi e zero fatti".