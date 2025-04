"Centro per l’autismo ancora in stallo. Il progetto è fermo da otto anni"

"Scandaloso che, dopo otto anni, questa amministrazione non riesca a portare avanti il progetto del centro per l’autismo. I problemi della maggioranza creano un stallo inaccettabile e a farne le spese sono le famiglie che si confrontano con questo problema. Si valuti una ipotesi fattibile e l’opposizione darà il suo appoggio". Francesco Micucci, capogruppo del Pd, interviene sull’ennesimo rinvio degli atti, che nemmeno in questa tornata consiliare verranno discussi. La richiesta del Paolo Ricci di rendere edificabile un terreno agricolo di proprietà dell’istituto, sotto le mura di Civitanova Alta, per costruire 6mila metri quadrati di struttura per l’attività diurna e assistenziale, non ha i numeri per superare l’esame dell’aula, dove lo scoglio più grosso è Fratelli d’Italia.

"Sono contrari? Dicano – obietta Micucci – cosa propongono in alternativa, loro che gestiscono peraltro l’assessorato ai servizi sociali". È l’esponente Dem a indicare un possibile percorso che coinvolge lo Stella Maris: "Mi chiedo se qualcuno dell’amministrazione abbia intavolato un discorso con chi sta progettando il futuro della struttura, perché la variante necessaria a trasformare in uso residenziale l’istituto religioso la deve approvare il Comune, che ha quindi in mano le carte per contrattare spazi da destinare a centro per l’autismo". Una ipotesi che "andrebbe anche incontro alla volontà di tanti civitanovesi, che chiedono si lavori per dare allo Stella Maris una connotazione di contenitore socio sanitario".

Questa per Micucci è la priorità. "Ma – dice – se il Paolo Ricci insiste per la collocazione a Civitanova Alta, allora prenda in considerazione la possibilità di rinunciare a una variante di 6mila metri quadrati, effettivamente sovradimensionata, per realizzare una struttura più piccola, da ampliare semmai in futuro se saranno necessari ulteriori spazi". Su questi presupposti offre la mano della minoranza: "Ragioniamo su un progetto realizzabile. Noi ci siamo per il bene di tante famiglie che attendono risposte, altrimenti viene il dubbio che il Comune voglia tirarla per le lunghe, anche a dispetto delle sollecitazioni del Paolo Ricci".

Lorena Cellini