Centro per l’autismo, avanti all’ex Cecchetti

La proposta di Fratelli d’Italia di realizzare il Centro per l’autismo all’interno dell’area ex Cecchetti, con costi a carico del privato, ha portato i vertici del partito insieme con il gruppo consiliare a incontrare ieri l’imprenditore Luigi Lucentini, di Civitanova 2000, società titolare di concessioni edilizie nel comparto dell’ex fabbrica e in contenzioso con il Comune per non aver dato attuazione alla convenzione urbanistica siglata con Palazzo Sforza nel 2016, che prevedeva, in cambio delle licenze a costruire, che il privato realizzasse un’opera pubblica, tra le altre anche il sottopasso pedonale di via Venezia.

Solo che negli anni il costo della struttura è lievitato rispetto alle somme preventivate e la Civitanova 2000 ha fatto presente al Comune la difficoltà a procedere, rendendosi disponibile a finanziare un’opera pubblica alternativa e a scelta dell’amministrazione comunale. Le cose poi si sono incagliate e sono partite le lettere degli avvocati. Adesso Fratelli d’Italia si intesta un percorso per uscire dall’impasse, propria e dell’amministrazione, che avvolge il progetto del Centro autismo caro al Paolo Ricci, da realizzare su 6.000 metri quadrati di un terreno di proprietà dell’istituto e che necessita di variante urbanistica per diventare edificabile. Ipotesi contro cui FdI ha già votato contro in consiglio comunale e su cui la giunta guidata da Fabrizio Ciarapica è incagliata da anni senza fare passi avanti, ma riesumata pochi giorni fa. Il progetto del Paolo Ricci peraltro piace all’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, che è di FdI, ma finita in minoranza l’altra sera al vertice della direzione politica del partito, che ha invece accolto l’idea di coinvolgere Lucentini.

"Priorità assoluta all’esigenza dei ragazzi e delle famiglie che vivono il problema dell’autismo, a cui va data una soluzione velocissima e quella del Paolo Ricci comporterebbe invece tempi molto più lunghi", spiega Alberto Feliziani, in FdI leader della componente politica che si rifà alla Destra sociale. Certo, una nuova struttura fuori dal ‘perimetro’ del Paolo Ricci richiederebbe anche l’accreditamento da parte della Regione per erogare prestazioni socio sanitarie, ma in Fratelli d’Italia confidano nella filiera politica per accelerare questi tempi. Resta da vedere se su questa proposta convergerà tutta la maggioranza: il sindaco, Forza Italia, la Lega e le liste civiche Civitanova Unica e Vince Civitanova.