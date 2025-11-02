"Centro per l’autismo, avanti con la variante"

Nel consiglio comunale di giovedì saranno in aula anche le famiglie che aspettano da anni la realizzazione del centro diurno per l’autismo. La seduta voterà la variante urbanistica, per trasformare da uso agricolo a uso socio sanitario un’area di via Fonte San Pietro di proprietà del Paolo Ricci. L’istituto si è intestato il progetto, per il quale ha presentato nel gennaio 2021 la richiesta di modifica del Piano regolatore. Un percorso su cui si è inserita una iniziativa di Fratelli d’Italia, che ha proposto di affidare a Luigi Lucentini (Civitanova 2000) la costruzione del centro, per poi donarlo alla città al posto del tunnel previsto nella convenzione urbanistica per la lottizzazione ex Cecchetti e non più realizzato.

Sulla questione, l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai rivendica le prerogative dell’amministrazione: "Intanto andiamo al voto e approviamo la variante del progetto Paolo Ricci, perché questo non esclude un confronto con il privato, che deve anzitutto prevedere una soluzione vantaggiosa per la collettività. Invece qui c’è ancora da stabilire la somma che Lucentini deve al Comune per non aver realizzato il sottopasso. Detto questo, avanti con l’iter consiliare, perché continuare a essere ciechi rispetto alle necessità delle famiglie non ha alcun senso".

L’amministrazione comunale ha già incontrato le famiglie nei giorni scorsi e tutte si aspettano un passo in avanti. "A loro – dice Carassai – dobbiamo dare risposte certe. Ecco perché il sindaco ha fatto bene a portare la variante in aula. La richiesta è di 6mila metri quadrati di superficie utile lorda e si tratta di un progetto che apre il percorso a una struttura polivalente, che non sarà solo al servizio di Civitanova ma anche del suo comprensorio".

Poi Carassai torna sulla pista portata avanti da FdI, con quote del partito che hanno già bocciato la soluzione proposta dal Paolo Ricci: "Ognuno si assumerà le proprie responsabilità in aula. L’amministrazione ascolta tutti, ma poi fa la sintesi. Faccio presente che anche la proposta Lucentini necessita di variante e non è vero che avrebbe tempi più brevi, come si vuole far credere. Voglio infine chiarire che nei rapporti con i privati questa amministrazione ha sempre creduto, a condizioni paritarie però, e ricordo a tutti che altre varianti private sono state bocciate in questa aula proprio perché giudicate prive di interesse pubblico".

Lorena Cellini