Centro per l’autismo, Bianchi e Squadroni chiedono spiegazioni

Centro per l’autismo, un’opera da anni annunciata dall’amministrazione comunale e le consigliere della lista Siamo Civitanova, Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi, hanno presentato un’interrogazione "per conoscere - spiegano - a che punto sia lo status quo della variante finalizzata alla realizzazione di una struttura sanitaria dedicata al centro per l’autismo, nonché i tempi previsti per la sua adozione". Ricordano che dal dicembre 2021, con delibera numero 615 "la giunta prendeva atto della bozza di variante al piano regolatore redatta dall’Ufficio tecnico dopo aver recepito gli indirizzi di una precedente delibera del 17 marzo 2021, nonché la richiesta pervenuta dall’Istituto Paolo Ricci nel gennaio 2021 e integrata nel dicembre successivo".

Sono passati più di due anni "e nulla si è saputo - sottolineano - della variante e tante famiglie sono in attesa di un aiuto concreto che solamente l’esistenza di una struttura può dare. Basta parole e comunicati referenziali, basta prendere il giro i cittadini e basta con le speculazioni a danno della città". In scia alla questione del centro per l’autismo le due esponenti della minoranza denunciano "la scellerata politica urbanistica che Civitanova e i suoi cittadini subiscono da sette anni". In merito hanno consegnato ieri le firme raccolte contro le varianti Cristallo e Agriforest a Gabriele Troiani, coordinatore delle iniziative attraverso cui si sono organizzati vari comitati in città per una petizione - che viaggia ben oltre le tremila firme - mirata a chiedere all’amministrazione di fare marcia indietro sulle scelte urbanistiche "che non perseguono un fine pubblico - dicono - ma accontentano i privati di turno che chiedono supermercati, capannoni anche in zona esondabile, cambi di destinazione per togliere il verde, vivibilità e viabilità alla città".