Centro per l’autismo, Fdi sul progetto Lucentini

Centro autismo, Fratelli d’Italia va sulla soluzione Lucentini a costo zero per il Comune, ma il 6 novembre in aula consiliare il sindaco porterà al voto il progetto del Paolo Ricci. Se lo scenario resta questo – con parte di Fratelli d’Italia e Lega di traverso – ci sono problemi di tenuta della maggioranza dietro l’angolo per Ciarapica. E l’aria che tira la si capisce dalle parole di Alberto Feliziani di FdI (nella foto), che non usa mezzi termini: "che l’affaire Paolo Ricci sia una prospettazione sulla quale Corte dei Conti e magistratura ordinaria dovrebbero accendere un faro lo scrivo e sostengo da giurista, poiché impegnare oltre 3 milioni di danaro pubblico per opere di contenimento e viabilità propedeutiche alla costruzione di un sito che ne costerebbe il doppio destinato all’autismo, dovrebbe allarmare tutti, al di là delle lungaggini burocratiche e del dispendio di risorse pubbliche rispetto a soluzioni alternative che comporterebbero per la collettività una risposta molto più veloce, senza l’impegno di un solo euro di danaro pubblico". Conferma i contatti di FdI con Luigi Lucentini, titolare della lottizzazione Civitanova 2000, che a chiusura di un contenzioso con Palazzo Sforza "metterebbe a disposizione nella ex Cecchetti – spiega Feliziani - mille metri quadrati forniti di parcheggio dedicato, con l’ulteriore intervento di traslazione di cubatura sino alla concorrenza dello stesso importo che dovrebbe corrispondere al Comune rispetto all’impossibile sottopasso, morto già sul nascere e cassato definitivamente in Conferenza dei servizi nel giugno 2025. Da allora – continua – l’assessore Roberta Belletti si era impegnata a fornire indicazioni all’imprenditore su opere alternative da realizzare, e poiché a oggi nessuna indicazione è pervenuta, mentre si continua a pompare l’iperbole Paolo Ricci, Lucentini si è fatto avanti offrendo una soluzione pronta, con un iter di variante identico a quello necessario alla realizzazione del faraonico progetto Paolo Ricci. Due anni nel massimo la prima soluzione, tra i 5 e i 6 la seconda, con la differenza che la prima non costerebbe un euro e la seconda sforerebbe i 6 milioni di danaro pubblico". "Fratelli d’Italia – conclude – sta lavorando per reperire immediatamente una soluzione fruibile e praticabile, così sventando lo sperpero di denaro pubblico, assegnando risposte concrete a questi ragazzi e alle loro famiglie, i quali debbono sapere chi e perché gioca questa partita politica sulla loro pelle".