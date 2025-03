Centro per l’autismo in stallo. Il Paolo Ricci pensa ad altri Comuni

Palazzo Sforza non decide sul centro per autismo e l’istituto Paolo Ricci è tentato dalle sirene di altri sindaci del comprensorio, che si sono resi disponibili a concedere aree per ospitare la struttura. È quanto emerge da una lettera inviata al sindaco Ciarapica a metà febbraio dal presidente del Paolo Ricci, Alfredo Perugini, che al primo cittadino chiede di battere un colpo perché, altrimenti, potrebbe emigrare altrove il progetto del presidio socio sanitario che viene promesso da almeno cinque anni da chi governa. A un certo punto sembrava potesse arrivare la svolta, ma la proposta di variante su un terreno di proprietà dell’istituto, e su cui sarebbe sorta la struttura, non è nemmeno approdata in consiglio comunale.

Tra gli esponenti di Fratelli d’Italia le maggiori perplessità, al punto che Igori Pettinelli, responsabile cittadino dei meloniani, con un post Facebook ha risposto con sprezzo alla sollecitazione di Perugini: "L’ultimatum del presidente del Paolo Ricci, quello che si è alzato lo stipendio, fa pensare. Lui che è stato designato da chi ancora si riconosce in certe ricorrenze ventennali, non capisce e non si prodiga a preservare il suolo naturale, a pensare a progetti di riqualificazione e al governo del buon padre di famiglia. Finché ci sarò io da qui non può passare". Parole che colpiscono l’alleato di coalizione, che nella lettera indirizzata al sindaco ricorda come la proposta di variante fosse stata condivisa dalla giunta fin dal dicembre 2021e da lì ulteriori approfondimenti da parte del Paolo Ricci con analisi di fattibilità, Vas, indagini geologiche, quindi l’avvio di confronti con l’azienda sanitaria e con l’ufficio tecnico comunale per garantire la conformità del progetto, e infine gli incontri con le forze politiche nell’estate 2024. Poi però il silenzio.

"Lo abbiamo rappresentato in più occasioni – scrive Perugini – ma di fatto, fino a oggi, non siamo riusciti a far comprendere l’importanza e l’urgenza di portare avanti una progettualità di tale tipo. Auspichiamo che l’argomento torni a essere una priorità". Quindi il passaggio che prefigura la possibilità che Civitanova perda il centro per l’autismo se l’amministrazione non si muove: "Qualora non vi fosse più l’interesse manifestato in passato, la preghiamo di informarci in quanto il Paolo Ricci ha avuto contatti con altre amministrazioni, che si sono rese disponibili a concedere delle aree per la realizzazione del progetto sul loro territorio".

Lorena Cellini