Centro per l’autismo, la variante in consiglio

Sarà portata in consiglio comunale la variante urbanistica per la realizzazione del centro per l’autismo. Sorgerà su un terreno di proprietà dell’istituto Paolo Ricci, fuori dalle mura di Civitanova Alta, sul versante di viale della Rimembranza.

Quattro anni dopo la delibera comunale che stabiliva gli indirizzi amministrativi, la pratica arriva in aula consiliare, non senza essere accompagnata da turbolenze politiche. Qualche sera fa, la maggioranza si è riunita per esaminare la pratica illustrata dal presidente del Paolo Ricci, Alfredo Perugini (nella foto) e, se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora, sarà discussa a metà aprile. La variante si cala su un’area di 6mila metri quadrati, mille dei quali destinati al centro per l’autismo. Il consiglio è chiamato a dare l’ok alla modifica al Piano regolatore per trasformare da agricola a socio sanitaria la destinazione urbanistica del terreno.

Alla decisione di portare la questione in consiglio si arriva dopo una lettera dell’11 febbraio, con cui il Paolo Ricci chiedeva al sindaco di esprimersi in tempi brevi sul progetto, perché per la struttura destinata ai pazienti autistici si erano fatte avanti altre amministrazioni, di Comuni limitrofi, interessate a portarla sul loro territorio.

La discussione sulla variante è cominciata quattro anni fa. Con una delibera del dicembre 2021 (la numero 615) la giunta diede infatti il via libera. Ma da allora non è stato fatto nulla per portare avanti il progetto, su cui molte volte anche le opposizioni hanno pungolato l’amministrazione Ciarapica, chiedendo che la pratica fosse portata in commissione urbanistica e poi in consiglio comunale. Ci arriverà forse il 14 aprile, ma non senza problemi e resta da vedere come si comporterà il gruppo di Fratelli d’Italia, che su questa proposta aveva già fatto trapelare la sua contrarietà, ritenendola sproporzionata per le esigenze della città; il responsabile cittadino del partito, Igori Pettinelli, si era espresso in maniera molto decisa e perfino rude nei confronti delle pressioni fatte da Alfredo Perugini per chiedere l’approvazione della variante.

Ad agitare le acque all’interno la maggioranza c’è anche la ventilata ipotesi che la variante potesse contenere modifiche per trasformare in cubatura residenziale parte del terreno interessato dal progetto. Al momento, una prospettiva che è stata tolta dal tavolo, per scongiurare un sicuro altolà in consiglio comunale.

Lorena Cellini