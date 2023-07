Centro polifunzionale realizzato dalla Croce Rossa Sarà dedicato al prof Cesare Angelucci Lami

Sabato, alle 11, in via delle Piane a Muccia, sarà inaugurato il Centro polifunzionale di Muccia, struttura realizzata dalla Croce Rossa Italiana per sostenere le comunità colpite dal sisma. Si sviluppa su una superficie di 500 metri quadri ed è suddivisa in due aree: una dedicata ai servizi (ambulatori medici e uffici) e una caratterizzata da un ambiente unico a disposizione della comunità come piazza coperta da utilizzare per eventi e manifestazioni di carattere aggregativo e sociale. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il presidente Cri Rosario Valastro, il commissario straordinario Guido Castelli, il sindaco Mario Baroni, il presidente del comitato Cri di Camerino Gianfranco Broglia. L’opera è stata realizzata grazie alle donazioni di Abbvie, Allianz, Associazione nazionale Magistrati, comitato di Genova Cri, Comunità italiana in Canada e Croce Rossa Canadese. Poste Italiane ha inoltre donato un defibrillatore ad uso pediatrico. "La struttura ospiterà l’ambulatorio medico, le associazioni, la società sportiva, la Pro Loco – spiega Baroni – e sarà punto di aggregazione per tutte le età". Il centro polifunzionale è intitolato al prof Cesare Angelucci Lami, personalità di spicco del territorio muccese, che costituì la Fondazione "Eremo-Santuario Beato Rizerio"; chirurgo e devoto, ritrovò la grotta e il sepolcro intorno al quale, sulla tracce delle antiche fondazioni, ricostruì la chiesetta, oggi santuario.