Centro sociale, proroga con la Lega

I locali dell’ex scuola elementare di Piane Chienti all’associazione Rosa dei Venti, l’assessore di Fratelli d’Italia si astiene, quello della Lega vota a favore e il partito piomba nell’imbarazzo. Nella riunione di giunta del 13 maggio è stato rinnovato il comodato d’uso per dare in gestione la struttura all’associazione, lì dal 2017 su disposizione della giunta Corvatta. La prima scadenza è coincisa con il Covid e il rinnovo è slittato, fino ad approdare in giunta una settimana fa. La scuola, in questi anni, è stata campo base per iniziative culturali e attività di centri sociali, che lì operano da quando hanno lasciato via Parini, dove oggi ha sede la Caritas. Da allora la Rosa dei Venti si è costituita come ente del terzo settore e organizzazione di volontariato, senza fini di lucro. Ma, non è un mistero, parte della destra è allergica all’associazione e in giunta il rinnovo della concessione dei locali non ha trovato l’unanimità: si è astenuta l’assessore di Fratelli d’Italia Barbara Capponi (l’altro esponente di Fdi, Francesco Caldaroni, era assente). La sorpresa è stata che tra i cinque sì ci fosse quello dell’assessore leghista Giuseppe Cognigni, un voto in contrasto rispetto ai dettami del partito, che punta alla chiusura dei centri sociali. Nessuno della Lega sapeva che questa delibera sarebbe stata portata in giunta e adesso regna un forte imbarazzo per il voto di Cognigni. Via libera al contratto pure con l’ok di Fi (il sindaco Ciarapica e il vice Morresi) e delle civiche Civitanova Unica (Carassai) e Vince Civitanova (Belletti). La delibera regolarizza il rinnovo del rapporto tra il Comune e Rosa dei Venti per quattro anni.