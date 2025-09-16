"Centro sporco e insicuro, basta aspettare"

Chiediamo di nuovo e con ancora più forza che l’amministrazione comunale e le autorità preposte alla sicurezza pubblica prendano atto dei problemi e attivino con urgenza un maggiore presidio del territorio. La carenza di controlli ha lasciato il centro storico in balìa di comportamenti incivili e pericolosi sia per le persone che per le proprietà private, generando un senso di abbandono e preoccupazione tra chi ci vive.

A lanciare l’appello è un gruppo di residenti che ha costituito da tempo un gruppo WhatsApp con un centinaio di iscritti, "Gli eroi del centro storico", così ribattezzato "per quello che viviamo ogni giorno", spiegano. Già in passato (l’ultima volta a luglio) hanno sollecitato le istituzioni, in particolare dopo risse, aggressioni, schiamazzi notturni e bivacchi. Stavolta tornano alla carica dopo gli ultimi scippi, quattro tra il 31 agosto e il 9 settembre. Secondo l’Arma si tratta sempre dello stesso autore, finito in arresto, ora nel carcere di Montacuto.

"Dobbiamo affrontare problemi di viabilità, carenza di parcheggi e sicurezza, degrado, sporcizia, mancanza di programmazione e di controlli nei cantieri – spiegano i referenti del gruppo -. Abbiamo vissuto gli effetti del sisma sulla nostra pelle e siamo ovviamente a favore della ricostruzione: dobbiamo conviverci, ma vorremmo farlo nel migliore dei modi. E invece la qualità della vita si è notevolmente abbassata. Non vogliamo fare polemica; più volte abbiamo presentato proposte e puntiamo al dialogo. Ma siamo di nuovo a manifestare apprensione, davanti a scippi, intrusioni nelle case terremotate, spaccio, risse in luoghi pubblici, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, incuria, cantieri abbandonati da mesi, imprese edili che parcheggiano per intere giornate mezzi d’opera ovunque, senza nessun rispetto, aggravando la già critica viabilità del quartiere.

C’è timore ad uscire di casa dopocena nei vicoli, anche perché in alcuni punti, dove sono state demolite le case, non ci sono più i lampioni. Vediamo appartamenti con 15-20 stranieri all’interno, ma c’è un effettivo monitoraggio sui nuovi arrivi?".

Il gruppo dice di essersi sentito più al sicuro quando, per una decina di giorni circa a luglio, ha visto il territorio presidiato dalle forze dell’ordine. E spera in un ritorno delle pattuglie in giro per la città, come in quel periodo. "La situazione non è più tollerabile", aggiunge. Così questi residenti hanno inviato una lettera al sindaco Mauro Sclavi, alla polizia locale, al prefetto e al presidente del comitato centro storico affinché si possa trovare una soluzione.