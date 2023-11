Centro sportivo Bagliano abbellito con 92 tra aceri, tigli e corbezzoli

Piantumati 92 nuovi alberi nel territorio di Mogliano. Fra questi aceri, tigli e corbezzoli. "Non è la prima volta che abbiamo a cuore l’aspetto green del paese – dice l’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Cecilia Cesetti -; già lo scorso anno, sono stati messi a dimora, nei pressi del centro sportivo di Bagliano e a ridosso del centro storico, una serie di alberelli di Arbutus unedo (corbezzolo, ndr). Per festeggiare i nuovi nati nel 2023 sono state prenotate le piantine che verranno consegnate alle famiglie in occasione della festa a loro dedicata: donare un albero per ogni nuova vita ha un significato profondo e duplice. Da un lato è un omaggio all’arrivo di un neonato, una gioia per tutta la comunità, dall’altro rappresenta la consapevolezza che solo attraverso gesti concreti, come la tutela dell’ambiente, lasceremo un futuro migliore alle nuove generazioni".