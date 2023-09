"Centro storico di San Severino: impegno per il decoro"

"Abbiamo sempre cercato di rispondere a tutte le richieste di intervento che provenissero dal centro storico". È l’assessore alle manutenzioni Paolo Paoloni, di San Severino che parla del lavoro svolto per il centro storico della città. Una zona tanto bella quanto spesso "sofferente", per lo più per inciviltà che per assenza di iniziative da parte dell’amministrazione. Guano di piccione, che secondo una ordinanza del Comune, anche i privati dovrebbero premurarsi di eliminare qualora si trovi nel perimetro delle loro proprietà, feci di cani che i proprietari non raccolgono, sporcizia di vario genere e così via.

Ma anche le manutenzioni hanno un bel daffare: "Gli uffici raccolgono le richieste che arrivano dai residenti e poi il lavoro lo svolge il personale del Cosmari a seguito di una convenzione che avevamo fatto. Abbiamo provveduto alla pulizia e manutenzione del verde anche se quest’anno è stato un anno un po’ sfortunato. Il maltempo che ha interessato il territorio all’inizio dell’estate non ci ha permesso di partire con gli interventi nei tempi stabiliti ma con circa un mese e mezzo di ritardo. Per di più – prosegue – prima le piogge e poi il sole hanno fatto crescere erba e fogliame molto più velocemente. Ma pian piano abbiamo fatto tutto".

Nel 2021 sono stati riaperti i sentieri naturalistici che dal centro conducono a castello al monte a seguito di un intervento straordinario di manutenzione del verde dell’importo di 100mila euro. E mantenere in ordine le cosiddette "coste" non è cosa da poco: "Il sentiero fino a castello richiede molta attenzione per quel che riguarda le manutenzioni e abbiamo lavorato costantemente per tenerlo pulito. Insomma, per quel che riguarda l’assessorato alle manutenzioni l’impegno c’è e c’è stato ogni giorno. E ci sarà sempre – conclude – ogni volta che i residenti ci segnaleranno qualcosa".

Gaia Gennaretti