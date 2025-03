Centro storico e Sferisterio in Consiglio

Il 24 e il 25 marzo torna a riunirsi il consiglio comunale. Due interrogazioni, portate da Sabrina De Padova del gruppo misto e Andrea Perticarari del Pd, riguardano i locali che si trovano lungo piaggia della Biblioteca; un’altra è per la ricostruzione del santuario della chiesa delle Vergini, dell’auditorium San Paolo, del Convitto e della chiesa di Sant’Andrea Avellino - ex Consalvi, portata Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune. Poi si discuterà delle condizioni della programmazione e comunicazione del calendario dello Sferisterio (Ninfa Contigiani del Pd). Due invece le interpellanze relative alla situazione igienico-sanitaria nel vicolo che si affaccia su viale Trieste e ai lavori di manutenzione della pista di atletica dello stadio Helvia Recina. Verranno poi discusse tre mozioni che riguardano l’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti a seguito della chiusura dell’isola ecologica di Piediripa (Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia), il percorso per il mantenimento in mano pubblica della gestione del sistema idrico integrato (Alberto Cicarè di Strada Comune) e la Ztl in centro storico (Andrea Perticarari del Pd e altri consiglieri di minoranza). Infine ci sarà un ordine del giorno che riguarda l’individuazione provvisoria di nuovi parcheggi per gli abitanti del centro storico.