Centro storico in balìa dei ladri: furto da ‘Piangiarelli’

Macerata, 20 dicembre 2023 – I ladri tornano a colpire il centro, e questa volta proprio a due passi dalla questura. Nel mirino infatti è finito il negozio "Piangiarelli Intimo", che da via Don Minzoni si affaccia in piazza della Libertà. Ad accorgersene è stata Anna Compagnucci, la titolare, ieri mattina all’apertura.

"Appena arrivata ho visto la porta aperta, ricordavo benissimo di aver chiuso alle 20 lunedì e ho capito che era successo qualcosa" racconta. I ladri hanno smontato con un attrezzo la parte fissa della porta, una volta entrati hanno preso una cinquantina di euro di fondo cassa, poi due maglie da donna, due paia di calzini, le caramelle che erano in una vaschetta sul bancone e, probabilmente per portare via tutto questo, una borsa in tela dello Sferisterio: "Ho trovato sparse a terra le scatolette di cibo per gatti che ci avevo messo dentro, e la borsa non c’era più" continua Anna Compagnucci.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che ora avvieranno le indagini anche grazie alle telecamere che sono in piazza della Libertà. L’episodio ricorda molto la raffica di furti che si era registrata la settimana scorsa, sempre in centro: in quel caso i malviventi hanno provato a derubare la libreria Giometti&Antonello, il bar Mon Amour in viale Trieste, il pub Fabric e l’Angolo del gusto in vicolo Ferrari, la gelateria Very N’Ice in via Lauri, senza riuscirci; era andato a segno invece il colpo dal ristorante Sugo, in via Gramsci, dove erano stati presi 300 euro dalla cassa. La polizia ha individuato i presunti responsabili, immortalati dalle telecamere: si tratta di una coppia di 40enni italiani, senza fissa dimora e con precedenti specifici. I due sono stati denunciati nei giorni scorsi.