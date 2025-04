Centro storico, l’ira dei residenti: "Basta rifiuti abbandonati e ratti"

"Abbiamo creato un comitato civico del centro storico perché la nostra area ha esigenze diverse da quelle delle altre zone della città. Vogliamo un centro vivibile, senza immondizia e ratti, oltre che trovare una soluzione al grande problema dei parcheggi". Marcello Marcelli, Stefania Morri, Nicola Perfetti, Manuela Ruffini, Annalaura Porfiri e Veronica Ciccarelli, assieme a una cinquantina di iscritti, hanno costituito il "Comitato civico centro storico", organo apartitico e non schierato che vuole portare avanti le istanze dei residenti del centro. Il comitato si distanzia dal consiglio di quartiere costituito dal Comune (che oltre al centro comprende altre zone della città) in quanto – spiega Marcelli, vicepresidente del comitato – "le nostre esigenze sono diverse da quelle delle aree come via dei Velini, via Due Fonti o corso Cavour. In molti anni non siamo stati mai interpellati. Ad ogni modo, siamo apartitici, e avulsi da qualsiasi consiglio costituito".

Tra le varie problematiche a cui il comitato chiede soluzione, ci sono "il problema della presenza di ratti e dell’immondizia lasciata per strada, ma anche dei parcheggi. Da quando il centro storico è stato aperto alle auto, e ancor più da quando in città ci sono moltissimi cantieri aperti, non abbiamo più posti per noi. Vogliamo essere propositivi nei confronti di chi prende le decisioni per risolvere i problemi", aggiunge. La presidente Stefania Morri spiega che tra gli obiettivi del comitato, che "non vuole rimanere invischiato in questioni elettorali", c’è in primis il "ridare decoro al centro storico, in particolare per la questione dei rifiuti. Serve un’informazione adeguata per gli studenti sulla raccolta differenziata. Gli universitari nel giro di qualche anno cambiano, le norme vanno ribadite. Nell’immondizia, i ratti proliferano, ma qui bisogna scegliere: o noi o loro".

"Vogliamo anche un centro storico più sicuro, con l’amministrazione che dovrebbe regolamentare la movida. Il fine settimana, tra baccano e balordi che lasciano vomito ed escrementi per i vicoli, senza nessun tipo di controllo, la situazione è insostenibile", aggiunge Marcelli. Morri racconta anche che "abbiamo incontrato, oltre al sindaco Parcaroli, gli assessori Paolo Renna e Andrea Marchiori, e abbiamo parlato anche con il comandante della Polizia locale Danilo Doria, che si è mostrato molto disponibile e attento alle nostre problematiche".